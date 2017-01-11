زاخاروفا: قرارات أوباما الأخيرة مدمرة

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بشدة الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها قائلة” إن الرئيس باراك أوباما يتخذ في الأيام المتبقية له قرارات مدمرة للعالم”.

وكتبت زاخاروفا في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”أقرأ كل يوم أنباء واردة من واشنطن حول فرض عقوبات جديدة على روسيا وتوريد منظومات محمولة للدفاع الجوي إلى سفاحين في سورية وهي خطوات عديمة الجدوى تماما لكنها خطوات ضارة في كل مجالات السياسة الخارجية”.

وتابعت زاخاروفا ..” خلق الله العالم خلال 7 أيام وتبقى لإدارة أوباما فترة أطول بيومين لتدميره”.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فولودين أكد أمس أن القرار الأميركي بتوسيع لائحة “ماغنيتسكى” للعقوبات وادراج رئيس مكتب التحقيقات الروسي الكسندر باستريكين وعدد من الروس الآخرين إليها يمثل هستيريا من قبل ادارة باراك أوباما المغادرة.