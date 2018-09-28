زاخاروفا: كلام هانت عن اجتماعه مع لافروف خداع بريطاني جديد

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التصريحات البريطانية حول اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والبريطاني أمس بأنه “خداع جديد من جانب البريطانيين” وقالت زاخاروفا في تصريح نقله موقع روسيا اليوم إن كلام وزير الخارجية البريطاني الذي نقلته وسائل الإعلام بأخبار عاجلة عن لقاء جمعه مع الوزير لافروف وبأنه أشار إليه بصرامة “خداع جديد من جانب زملائنا البريطانيين فلم يكن هناك لقاء مع لافروف ولم يوضح أحد لآخر أي شيء” موضحة أن إفطاراً صباحياً عقد باسم الأمين العام للأمم المتحدة للبلدان الأعضاء بمجلس الأمن تحدثت خلاله الأطراف حول الموضوعات التي تعتبرها ذات أهمية.

وتابعت زاخاروفا إن “الجانب البريطاني فسر فطور العمل بهذه الطريقة .. أنها ظاهرة كلاسيكية معروفة .. كل ما نراه من السلطات الرسمية البريطانية تلاعب في المعلومات بلا نهاية”.

كما أكد الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لم تعقد أي محادثات بين لافروف وهانت في إطار الجمعية العامة.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ادعى في وقت سابق حدوث تبادل للآراء “صريح وصعب” بينه وبين نظيره الروسي خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية.