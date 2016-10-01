زاخاروفا لوزير خارجية بريطانيا: الغرب هو من ابتكر وسائل مكافحة الخجل

ردت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا متهكمة على وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي اعتبر “أن لا سلاح يكبح روسيا ويثنيها عن سورية سوى الخجل” بقولها “إن الغرب هو الذي ابتكر وسائل مكافحة الخجل”.

وذكر موقع روسيا اليوم أن زاخاروفا وفي تعليق لها بهذا الصدد دونت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حوارا مفترضا بين وزيري الدفاع والخارجية الروسيين سيرغي شويغو وسيرغي لافروف يقول فيه شويغو لـ لافروف “هل تصدق يا سيادة الوزير لقد حلت بنا المصيبة إذ تمكن البريطانيون من ابتكار سلاح جديد ضدنا وهذا السلاح هو سلاح الخجل فيما مركز “سكولكوفا” الروسي للابتكارات لم يتوصل حتى الآن إلى أي سلاح من هذا القبيل”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن لافروف يجيب “ما عليك يا سيادة الوزير إلا محاولة تسليم جنودنا خليطا من الفورموتيرول والتريامسينولون والبريدنيزولون لقدرة هذه الخلطة على إزالة الخجل وتقوية العضلات حيث جرى اختبار هذا الكوكتيل على لاعبات التنس الأمريكيات”.

وجاء رد زاخاروفا هذا تعليقا على ما صرح به وزير الخارجية البريطاني جونسون مؤخرا حيث اعتبر أن “السلاح الأقوى الذي يمكن استخدامه ضد روسيا عقابا لها على تدخلها في سورية هو الخجل”.

وكشف الوزير البريطاني في تصريحه لصحيفة “صن” يوم أمس عن أن لندن وواشنطن “تنظران في بعض الخيارات المتاحة بما يخدم الضغط على روسيا لإرغامها على تغيير موقفها تجاه ما يحدث في سورية”.

وتواصل الحكومة البريطانية تماديها وانخراطها في العدوان الذي تتعرض له سورية وتتحمل مسؤولية مباشرة عن سفك الدم السوري واستفحال الخطر الذي يمثله الإرهاب على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

واعتبر جونسون أن موقف بلاده وواشنطن إزاء روسيا صار أشد من ذي قبل نظرا لما تمارسه موسكو حسب زعمه في سورية كما رجح أن تتحول روسيا “إلى بلد منبوذ وتفقد أي تعاطف أو تضامن معها في العالم إذا لم تبدل موقفها”.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الثلاثين من أيلول العام الماضي عملية عسكرية بطلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة ومنشآت لإنتاج القذائف إضافة إلى عربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي التركية.

ومن بين خيارات الضغط التي تدرسها لندن حسب صحيفة “صن” مقاطعة الشخصيات الرسمية البريطانية بطولة العالم لكرة القدم المزمعة في روسيا سنة 2018.

وفيما ذكرته زاخاروفا من عقاقير في معرض الحديث المفترض الذي دار بين وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إنما كانت تشير فيه إلى اختراق قراصنة قاعدة بيانات منظومة “ادامز” لمكافحة المنشطات والمواد التي نشروها والتي تثبت تغاضي الجانب الأمريكي عن تعاطي لاعبتي التنس الشقيقتين الأمريكيتين سيرينا وفينوس وليامز الفورموتيرول والتريامسينولون والبريدنيزولون المنشطة المحظورة على الرياضيين.