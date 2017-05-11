زاخاروفا: ما ينشر عن التدخل الروسي في شؤون أمريكا.. هيستيريا حقيقية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ما تنشره وسائل الإعلام الأمريكية حول التدخل الروسي المزعوم في شؤون الولايات المتحدة يمثل “حالة هيستيريا حقيقية”.

زاخاروفا تعليقا على مزاعم يسوقها الإعلام الأمريكي حول مسؤولية روسيا عن منع الصحفيين من حضور بداية المحادثات بين ترامب و لافروف في البيت الأبيض أمس قالت “لسنا من وضع قوائم بأسماء الصحفيين، ذلك من صلاحيات الجانب الأمريكي”.

وكانت إدارة البيت الأبيض لم تسمح لأحد من الصحفيين بحضور المراسم البروتوكولية في مستهل اللقاء باستثناء المصورين الشخصيين لترامب ولافروف، وبعد انتهاء اللقاء نشر الجانب الروسي صورا لمراسم الاستقبال البروتوكولية فيما امتنع الجانب الأمريكي حتى عن هذه الخطوة العادية.

كما أوضحت زاخاروفا أن الصحفيين الأمريكيين لم يطرحوا عقب اللقاء بين ترامب ولافروف أي أسئلة جوهرية حول العلاقات الروسية الأمريكية بل سارع أغلبيتهم إلى طرح موضوع التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة وما سموه “يد موسكو” في إقالة جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية اف بي آي واصفة طرح مثل هذه الأسئلة بأنه أمر سخيف.