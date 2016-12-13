زاخاروفا: مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية خلاف عادي بين رجال الأمن الأمريكيين

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان المزاعم حول تدخل روسيا لمساعدة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب “تعد خلافا عاديا بين رجال الأمن الأمريكيين بشأن تقسيم دوائر النفوذ”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم .. “ان المزاعم بشأن الهجمات الإلكترونية الروسية لمساعدة ترامب نزاع عادي بشأن تقسيم دوائر النفوذ”.

وكانت وكالة الاستخبارات القومية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها لا تؤيد تقييمات وكالة الاستخبارات المركزية “سي أي ايه”التي ترى أن روسيا شنت هجمات إلكترونية لمساعدة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في تحقيق الفوز بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي فيما قال ترامب ردا على ذلك انه “لا يصدق” مزاعم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول تدخل روسيا لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة واصفا تلك “الاتهامات بالسخيفة”.

يذكر ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض في بداية الشهر الجاري أي تدخل لبلاده في السباق الانتخابي بالولايات المتحدة مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارا أن موسكو لم تسع أبدا للتأثير على الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة وتعتبر ذلك شأنا داخليا أمريكيا.