زاخاروفا: موسكو تعبر عن قلقها إزاء حادث أميسبوري وتتمنى الشفاء للمصابين

صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تعرب عن قلقها، وتتمني الشفاء العاجل للضحايا في حادث التسمم في أميسبري البريطانية.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: “ندعو الجهات الأمنية البريطانية عدم المضي في مسلك اللعبة السياسية القذرة، التي بادرتها بعض القوى في لندن، ولبدء التفاعل مع الجهات الأمنية الروسية”.

وأضافت زاخاروف ” وقالت زاخاروف خلال مؤتمر صحفي: “إننا قلقون بصدق على الضحايا، وكما تم إعلاننا، أن هناك أربعة مواطنين، اثنان منهم من مواطني روسيا الاتحادية، ونتمنى لهم الشفاء العاجل”.