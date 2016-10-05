زاخاروفا: واشنطن هي التي انسحبت من عملية المفاوضات

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تف بالتزاماتها في إطار الاتفاق الموقع مع روسيا حول سورية كما انها هي من أعلن الخروج من عملية المفاوضات.

وقالت زاخاروفا إن الدبلوماسية هي “العمل على صياغة الاتفاقات وتنفيذها وخلال فترة عام كامل تمت صياغة الكثير من الاتفاقيات التي كانت تخلق أساسا قانونيا دوليا مقنعا لحل الأزمة في سورية وانطلاقا من هذا الأساس بالذات بدأت الحركة نحو التسوية ولكن جميع الأطراف اصطدمت بحقيقة عدم تنفيذ بندين مهمين جدا الأول فصل جبهة النصرة عما تسميه واشنطن معارضة معتدلة والثاني عدم انسحاب المسلحين من محيط طريق الكاستيلو”.

وأضافت زاخاروفا.. “إن روسيا كانت تعمل مع القوات المسلحة السورية التي التزمت ببنود الاتفاق بينما أخذت الولايات المتحدة على عاتقها مهمة العمل مع المجموعات المسلحة ولم تف بهذه المهمة”.