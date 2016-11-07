زاخاروفا: “FBI” يقوم بترهيب دبلوماسيين روس عشية الانتخابات

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي “FBI” بترهيب دبلوماسيين روس لمنعهم من الاقتراب من مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم غد.

وقالت زاخاروفا في تعليق ساخر نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم: “إن واشنطن ترى يد موسكو في كل الأماكن حيث لجأت الخارجية الأمريكية لإصدار مذكرة موجهة لدبلوماسيين روس توصيهم فيها بعدم الاقتراب من مراكز الاقتراع” مشيرة الى أن عددا من مسؤولي الولايات الأمريكية لجأ إلى أبعد من ذلك بتهديده دبلوماسيين من روسيا “بالملاحقة القضائية”.

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى قيام الإدارة الأمريكية بإشراك أجهزة المخابرات في حملة الضغط على الدبلوماسيين الروس كاشفة عن قيام محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي بتنفيذ عملية خاصة في مدينة هيوستن تشبه أفلام “الأكشن” الهوليوودية بقطعهم الطريق أمام سيارة موظف في القنصلية الروسية ليبلغوه بعدم تمكنه من متابعة عملية الاقتراع.

وتساءلت زاخاروفا عما يمكن لدبلوماسي أجنبي ملاحظته في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم غد حيث بات “مجرد متابعة العملية أمرا ممنوعا .. لماذا تخضع تلك الانتخابات لرقابة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي”.