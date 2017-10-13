زاسبكين: روسيا مصممة على إكمال الحرب ضد الإرهاب في سورية

جدد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين تصميم بلاده على إكمال الحرب ضد الإرهاب في سورية.

وقال زاسبكين في حديث لصحيفة الاخبار اللبنانية نشرته اليوم: إن “الضغوط الأمريكية لن تجبرنا على تغيير مواقفنا المبدئية وموسكو مصممة على إكمال الحرب ضد الإرهاب في سورية والحفاظ على مصالحها في أوكرانيا”.

وأبدى زاسبكين ارتياحا كبيرا للوضع العسكري والسياسي في الميدان على الأرض السورية مبينا انه يعكس انتصاراً كبيراً لسورية وروسيا وحلفائهما على قوى الإرهاب رغم ان الولايات المتحدة لا تزال تراهن على هذا الإرهاب ومجموعاته.

وفيما يتعلق بالتهديدات الاسرائيلية ضد لبنان استبعد زاسبكين أقدام كيان الاحتلال على تنفيذ تهديداته في ضوء توازن الرعب الذي أحدثته المقاومة الوطنية اللبنانية واعتبر زاسبكين أن وحدة اللبنانيين ستزيد من عزيمتهم وقدرتهم على مواجهة الضعوط والتصعيد ضد لبنان مؤكدا أن العقوبات الأمريكية “لا تستهدف حزب الله وحده وإنما الشعب اللبناني بأكمله بغية تقسيم اللبنانيين”.