زاسبكين: على المجتمع الدولي توحيد الصفوف لانقاذ البشرية من الارهاب

أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين ضرورة توحيد صفوف المجتمع الدولي لإنقاذ البشرية من وباء الإرهاب مشيرا إلى أن لدى بلاده رؤية استراتيجية لحل الأزمة في كل من سورية وأوكرانيا عبر الحوار الوطني والتوافق في المجتمع وتعزيز الاستقرار والأمن.

وقال زاسبكين في كلمة اليوم خلال احتفال أقامته السفارة الروسية في بيروت بيوم الدبلوماسية الروسية “تتوجه الدبلوماسية الروسية بشأن الحل السياسي في سورية إلى إيجاد توازن المصالح واحترام حقوق أطراف أخرى.. فننطلق من أن كل قضية ممكن حلها وراء طاولة الحوار”.

وأضاف زاسبكين إن “الغرب بقيادة الولايات المتحدة اعتبر أنه انتصر في الحرب الباردة وحاول تثبيت هيمنته الجيوسياسية من خلال وسائل مختلفة وبشكل خاص عبر توسيع الناتو وإسقاط الأنظمة واستخدام شعارات الديمقراطية كغطاء لانتشار التطرف والإرهاب وأدى ذلك إلى فتن وفوضى ومشاكل في كل مكان بما في ذلك في دول غربية نفسها”.

وأشار زاسبكين إلى أن السياسة الخارجية والعلاقات الدولية شكلت جزءا لا يتجزأ من تاريخ روسيا منذ تأسيسها في القرن العاشر موضحا أن روسيا كانت دائما جسرا بين آسيا وأوروبا وأثرت على الأوضاع في جميع أنحاء العالم وكانت تدافع عن حرية وسلامة الشعوب في وجه الغزوات والاعتداءات الخارجية.