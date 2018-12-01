زاسبيكين: موسكو تواصل بذل جهودها للقضاء على الإرهاب في سورية

أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين أن بلاده تواصل بذل جهودها للقضاء على الإرهاب في سورية والحفاظ عليها بلدا موحدا نظرا لدورها المحوري في المحافظة على استقرار المنطقة كلها.

وقال زاسبيكين في حديث لقناة المنار اللبنانية الليلة الماضية: “إن أولوية بلاده هي القضاء على الإرهاب بالتعاون مع الجيش السوري وحلفائه وإعادة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية”.

وأوضح زاسبيكين أن الولايات المتحدة وحلفاءها وقفوا ضد جهود الحكومة السورية وروسيا في محاربة الإرهاب وبسط السيادة السورية على كامل أراضيها مؤكدا أن العقوبات الأمريكية على بعض الدول تضر بالمصالح المشتركة وتؤثر على العلاقات بينها.

من جهة ثانية وفي ندوة أقيمت أمس حول عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم طالب زاسبيكين بتسهيل عودة هؤلاء المهجرين مشيرا إلى أن حكومة بلاده تدعم هذا الموضوع.