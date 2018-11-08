زخاروفا: الإرهابيون يعرقلون إقامة المنطقة منزوعة السلاح

وسط استمرار الإرهابيين في تنفيذ استفزازات يومية هناك، حذرت الخارجية الروسية من أن المنطقة منزوعة السلاح في إدلب لا تزال غير مكتملة..

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرح أنه بالرغم من النجاحات الفعلية في إقامة المنطقة منزوعة السلاح على طول حدود إدلب، بموجب مذكرة سوتشي، من السابق لأوانه الحديث عن استكمال هذه العملية، لافتة إلى أن إرهابيو “النصرة” وحلفاؤهم من الميليشيات الإرهابية، يقومون باستفزازات هناك بشكل يومي.

في سياق منفصل، بينت زاخاروفا إلى أن واقع الخراب في مدينة الرقة، التي دمرها “التحالف الدولي” المزعوم بقيادة واشنطن، يختلف عن الصورة التي ترسمها المنظمات غير الحكومية الغربية، وذلك في وقت لم تبدأ فيه بعد أي أعمال لإعادة إعمار المدينة المنكوبة.