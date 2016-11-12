زراعة أكثر من 16 ألف دونم من الأراضي على جانبي اتوستراد دمشق درعا بالقمح والشعير

بين نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة درعا المهندس عواد سويدان أنه تمت زراعة نحو 16464 دونما من الاراضي الزراعية على جانبي اتوستراد دمشق درعا بمحصولي القمح والشعير ضمن خطة المحافظة لزراعة 200 ألف دونم في تلك الاراضي وذلك بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية واتحاد الفلاحين.

وأشار سويدان أن المحافظة شكلت لجنة لمتابعة زراعة هذه الأراضي وأن المساحات المتروكة دون زراعة خلال سنوات الازمة تبلغ حسب احصائية مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي 200 ألف دونم موجودة على جانبي اتوستراد دمشق درعا وضمن 26 وحدة ادارية سيخصص منها 150 ألف دونم لزراعة القمح والباقي لمحصول الشعير.

ودعا سويدان الفلاحين إلى استجرار البذار المحسنة من مركز اكثار البذار بازرع مبينا أن لدى الفرع رصيدا من البذار لتغطية الموسم الزراعي الحالي يصل إلى4 ألاف طن.

تجدر الاشارة إلى أن تدني عمليات تسويق الحبوب بمحافظة درعا خلال السنوات الماضية جاء نتيجة الأعمال الإرهابية ولاسيما في المناطق غير المستقرة حيث منع الإرهابيون فلاحي المحافظة من تسويق انتاجهم لمراكز الدولة.

ووضعت مديرية زراعة درعا خطة لزراعة القمح المروي للموسم الحالي تبلغ 7604 هكتارات وللقمح البعل 70311 هكتارا وللشعير 28490 هكتارا.