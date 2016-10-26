زراعة الحسكة تناقش خطتها للموسم القادم

ناقشت اللجنة الزراعية في محافظة الحسكة خلال اجتماع عقدته في مبنى المحافظة ٍأمس الخطة الزراعية للموسم القادم وأهم متطلبات تنفيذها.

وأكد محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لتطبيق الخطة الزراعية بشكل كامل واستثمار جميع المساحات الزراعية المروية والبعلية المخصصة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه سيتم نقل الأدوية البيطرية المخصصة للثروة الحيوانية جوا وتأمين ما تحتاجه من مواد بيطرية مختلفة.

وأشار المهندس عامر سلو مدير الزراعة إلى أن الخطة الزراعية الشتوية تتضمن زراعة نحو 445 ألف هكتار بالقمح البعل و298 ألف هكتار بالقمح المروي، و333 ألف هكتار بالشعير البعل و 24 ألف هكتار بالشعير المروي، و82 ألف هكتار بالبقوليات الغذائية البعل و12 ألف هكتار بالبقوليات المروية، موضحا أن حاجة المحافظة من بذار القمح تقدر بنحو 155 ألف طن ومن الشعير 43 ألف طن ومن البقوليات الغذائية 11 ألف طن ومن الأسمدة المختلفة نحو 296 ألف طن.

ودعا محمد الخليف رئيس اتحاد فلاحي المحافظة إلى الإسراع بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتمويل الفلاحين بغض النظر عن المديونية وترخيص المساحات الزراعية الموجودة على ضفتي نهر الخابور وزيادة المقنن العلفي للثروة الحيوانية.

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة الموافقة على منح وثائق التنظيم الزراعي بالدوائر الزراعية حصرا بدلا من الوحدات الإرشادية واعتماد الوكالات العامة الصادرة من خارج المحافظة في التنظيم الزراعي لصعوبة تجديدها والموافقة على تجميع النشاط الزراعي للمزارع في وحدة إرشادية واحدة لمن يرغب.