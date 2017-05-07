زراعة السويداء: إنجاز خطة الموسم الحالي من محصول الحمص

سجلت المساحات المزروعة بمحصول الحمص بالسويداء مع اعلان مديرية الزراعة انتهاء زراعته للموسم الحالي نحو 30.638 هكتارا.

وأشار رئيس دائرة الانتاج النباتى فى مديرية الزراعة المهندس أكرم سري الدين الى أن المساحات المزروعة بالحمص تشكل نسبتها

نحو مئة بالمئة من المخطط للزراعة البالغ 30.664 هكتارا، عازيا هذه النسبة الجيدة للإقبال على زراعته للظروف المناخية التي ساعدت على ذلك والمردود الاقتصادي الذي يحققه.

ولفت سراب الدين الى أن الحالة العامة لنمو المحصول وأغلبيته من الاصناف الربيعية تعد جيدة حتى الان وتقديرات انتاجه الاولية تتجاوز 11

الف طن.

وتشكل المساحات التى تزرع بمحصول الحمص بالسويداء عادة نحو 30 بالمئة من المساحات المخصصة للمحاصيل الحقلية وتحتل المحافظة المرتبة الاولى على مستوى سورية بالانتاج والمساحات المزروعة.