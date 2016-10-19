زراعة السويداء تطلق حملة إرشادية للتوعية بتقنيات إنتاج الغاز الحيوي

أطلقت مديرية الزراعة بالسويداء اليوم من قرية الكارس حملة إرشادية لمربي الثروة الحيوانية والمزارعين للتوعية بتقنيات إنتاج الغاز الحيوي والاستفادة من الطاقة المتجددة .

وبينت رئيس دائرة الإرشاد بالمديرية المهندسة هند أبو صعب أن الحملة تهدف لتشجيع إنتاج الغاز الحيوي واستخدامه كطاقة بديلة عن الوقود الأحفوري واستثمار بقايا الثروة الحيوانية “المادة العضوية الرئيسة للإنتاج” بطرق مفيدة ومجدية اقتصاديا وبيئيا، وتوظيف السائل الناتج عن عمليات تخميرها بتسميد المزروعات.

وأشارت أبو صعب إلى أن الحملة التي تستهدف في مرحلتها الأولى قرى وبلدات الكارس والقريا والثعلة وريمة اللحف وأم الزيتون، تتضمن تنفيذ مجموعة من البيانات العملية للتعريف بأهمية إنتاج الغاز الحيوي وكيفية تصميم وحدات التخمير الخاصة بذلك.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء وضعت خلال العام الحالي عددا من الأجهزة النقالة لإنتاج الغاز الحيوي ضمن بعض المزارع بقرى المحافظة بعد نجاحها بتنفيذ التجارب اللازمة عليها.