زراعة السويداء تمنح «111» شهادة منشأ لمصدّري التفاح

منحت الغرفة الزراعية بالسويداء 111 شهادة منشأ لمصدري التفاح خلال موسم التسويق الحالي، وذلك في اطار عملها لتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين.

وبين رئيس الغرفة حاتم أبو راس أنه جرى منح الشهادات بعد تدقيق مضمون فاتورة المصدر من ناحية مدى مطابقة المادة

المصدرة لمواصفات التصدير، وكونها ذات منشأ سوري، لافتا الى استمرار الغرفة بمنح الشهادات لتسويق المحصول وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين.

ولفت أبو راس الى أن كميات التفاح المصدرة بموجب الشهادات الممنوحة بلغت نحو 2220 طنا، وهي تعد قليلة قياسا بالاعوام الماضية، نظرا لكون التصدير يتم عبر البحر ويتطلب تكاليف مرتفعة.

وكانت الغرفة الزراعية بالسويداء منحت منذ بداية العام الحالى وحتى تاريخه 550 شهادة منشأ للصادرات الزراعية المختلفة.