كشفت دراسة حديثة أن زراعة السيليكون تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل والإملاص وحتى سرطان الجلد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة التي أجراها فريق بحث من مركز “إم دي أندرسون للسرطان” بجامعة تكساس الأمريكية في هيوستن وجدت أن النساء تتعرضن لزيادة خطر “الإملاص” وهو موت الجنين في الرحم بعد تجاوز العشرين أسبوعا من الحمل بمعدل 4,5 أضعاف وأربعة أضعاف لخطر الإصابة بسرطان الجلد بعد إجراء عمليات زرع السيليكون.

وحسب فريق البحث فان الدراسة هي الأكبر حول زراعة سيليكون الثدي حتى الآن إذ نظر الباحثون في السجلات الطبية لما يقارب 100 ألف مريض بين عامي 2007 و2010 وكان بينهم 80 ألفا ممن أجروا جراحة السيليكون بينما أجرى البقية جراحة الغرسات المملوءة بالمحلول الملحي.

وفي أوائل التسعينات من القرن الماضي حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية زراعة السيليكون بعد أن أثيرت عدة مخاوف صحية حول ارتباطها بخطر الإصابة بالسرطان وأمراض المناعة الذاتية.