زراعة القنيطرة تقدر انتاجها من التوت بـ«218» طنا

قدرت مديرية زراعة القنيطرة إنتاج نحو ٢١٨ طناً من ثمار التوت الشامي للموسم الزراعي الحالي.‏

وأكد مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان الجمعة أن زراعة التوت الأحمر “الشامي” في المحافظة بازدياد نظراً لملاءمة أشجار التوت للظروف البيئية والمناخية في القنيطرة وتمت زراعة مساحات كاملة بغراس التوت الشامي في السنوات العشر الأخيرة حيث تتركز زراعته في القطاع الشمالي من المحافظةً.‏

وأشار الجمعة الى أن التوت يزرع مروياً وبعلاً، حيث المساحة المروية و المزروعة بالتوت المروي نحو ٧٨ دونماً والعدد الكلي للأشجار ٢٨٦٠ شجرة والمثمر منها فقط ٢٢٠٠ شجرة، أما المساحة المزروعة بعلاً فهي ٢١٠ دونماً والعدد الكلي للأشجار ١٢١٤٠ شجرة والمثمر منها ٧٠٣٠ شجرة، مبيناً أن إنتاج الشجرة السقي نحو ٣٥ كغ والإنتاج الكلي للشجر السقي ٧٧ طناً، في حين أن الشجرة البعل تنتج ٢٠ كغ والإنتاج الكلي لشجر التوت البعل نحو ١٤١ طناً وبالتالي الإنتاج الإجمالي للتوت الشامي ٢١٨ طناً للموسم الحالي.‏