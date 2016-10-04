زراعة حلب تطالب بتوفير الأسمدة وصيانة قنوات الجر وتفعيل عمل المصرف

طالب أعضاء اللجنة الزراعية في حلب بتوفير الأسمدة للمزارعين واستكمال صيانة قنوات الجر، وتفعيل عمل المصرف الزراعي لمساعدة الفلاح في مختلف المجالات.

وبين محافظ حلب حسين دياب خلال اجتماع اللجنة أمس ضرورة توحيد الجهود وتسخير كل الإمكانيات الفنية والبشرية لتوفير كل الدعم المطلوب للمزارعين، بما ينعكس إيجاباً على زيادة المساحات المزروعة وتحقيق الخطة الزراعية المقررة.

واكد دياب على جميع المؤسسات والجهات العاملة في القطاع الزراعي في المحافظة تسهيل أمور الفلاحين وتأمين البذار والمحروقات وباقي مستلزمات العمل، وتحفيز الفلاحين على تسويق محصولهم مع التركيز على تشجيع الفلاحين للعودة إلى مناطقهم وقراهم التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.

ولفت مدير الزراعة المهندس نبيه مراد إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عملية لمتابعة الخطة الزراعية لموسم 2016-2017، ومنها تشكيل لجان زراعية مكانية في المناطق مهمتها متابعة العمل وتنفيذ الخطة الزراعية والتواصل المباشر مع الفلاحين للوقوف على احتياجاتهم ومستلزماتهم وتلبيتها.