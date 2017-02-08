زراعة حماة: تقليم 20 هكتارا من غابات الصنوبريات في مصياف

بدأت ورشات مشروع تنمية وتربية الغابات في مديرية زراعة حماة امس أعمال تقليم 20 هكتاراً من غابات الصنوبريات في موقعي منطار ربعو ومنزلة الخليل في منطقة مصياف تضررت جراء الأحوال الجوية التي كانت سائدة في كانون الثاني الماضي والعاصفة الثلجية التي شهدتها المنطقة.

وبين مدير المشروع المهندس جابر القاسم أن العاصفة تسببت بكسر أغصان أشجار الصنوبر واقتلاع عدد آخر من الأشجار، مشيراً إلى أن المنطقة لم تشهد مثل هذه العاصفة منذ عدة سنوات.

وأشار القاسم إلى أن كمية الأحطاب الناتجة عن أعمال التقليم التي ينفذها المشروع في مناطق مختلفة من المحافظة منذ بداية العام الحالي ولتاريخه وصلت إلى 40 طنا وبيعت إلى أسر الشهداء والأسر الأكثر حاجة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق.

وكانت ورشات مشروع تنمية وتربية الغابات بمديرية زراعة حماة بدأت منتصف الشهر الماضي أعمال تقليم 140 هكتارا من غابات الصنوبريات في موقع كفرعقيد بمنطقة مصياف في الريف الغربي للمحافظة وذلك في إطار الخطة الحراجية للعام الجاري.