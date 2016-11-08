زراعة حماة تقيم ورشة عمل حول البرنامج الإرشادي لمحصول العدس

تمحورت ورشة العمل التي أقامتها مديرية زراعة حماة اليوم بالتعاون مع هيئة البحوث العلمية الزراعية واتحاد فلاحي المحافظة حول البرنامج الإرشادي لزراعة محصول العدس وطرق حصاده والمشكلات التي يعاني منها الفلاحون في زراعته.

وبين رئيس دائرة الإرشاد الزراعي المهندس حسام العبيسي أهمية البرنامج الإرشادي في تسليط الضوء على أهم المشكلات التي يعاني منها الفلاحون في زراعة محصول العدس، داعيا المزارعين إلى إتباع الخطوات الضرورية لخدمة المحصول من خلال تحليل التربة واعتماد المعادلة السمادية الصحيحة وكمية البذار بالدونم الواحد التي تتراوح ما بين 10 و 12 كغ، فضلا عن تنفيذ أعمال الفلاحة في الأوقات المناسبة واعتماد أصناف من البذار المقاومة للآفات.

وقدم المشاركون في الورشة عددا من التوصيات والمقترحات أهمها ضرورة مكافحة عشبة هالوك العدس التي تؤثر بشكل سلبي على نمو المحصول، وإيلاء الزراعة الاهتمام اللازم واستخدام البذارات الآلية وتحديد أنواع ومساحات المحاصيل البقولية الواردة ضمن الخطة في الزراعة الإنتاجية للبقوليات الغذائية.

يشار إلى ان خطة مديرية زراعة حماة للموسم الزراعي المقبل تتضمن زراعة نحو 5957 هكتارا بمحصول العدس.