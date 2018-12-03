زراعة حماة توزع منحة بذار قمح على 1300 مستفيد

وزعت مديرية زراعة حماة منحة بذار قمح لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة فاو.

وأوضحت المهندسة غالية سالم رئيس دائرة تنمية المرأة الريفية بمديرية الزراعة أن عدد المستفيدين من هذه المنحة يبلغ 1300 مستفيد وبمعدل 200 كيلو غرام لكل منهم في بلدات قمحانة وصوران وحلفايا.

وأشارت سالم إلى أهمية المنحة المقدمة والتي تسهم في مساعدة الفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة بزراعة أراضيهم ولا سيما أن البذار الموزعة ذات جودة عالية مبينة أن عمليات التوزيع تمت بموجب قوائم اسمية مخصصة من الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية التابعة للمديرية وتستهدف بالدرجة الأولى أسر وذوي الشهداء والجرحى والعائلات المحتاجة.