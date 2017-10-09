زراعة حمص تتوقع أن تنتج 58 ألف طن لوز

قدرت مديرية الزراعة في حمص إنتاج المحافظة الأولي من التفاح للموسم الزراعي الحالي بحوالي 111 ألفاً و445 طناً منها نحو 56 ألف طن بعلاً، على حين تشير التقديرات الأولية لإنتاج المحافظة من اللوز خلال الموسم الحالي إلى 58 ألف طن بعل وسقياً.

وأشار مدير زراعة حمص محمد نزيه الرفاعي إلى أن محافظة حمص تحتل المركز الأول على مستوى القطر بإنتاج اللوز، لافتاً إلى أن إنتاج محافظة حمص النهائي للتفاح بلغ خلال الموسم الزراعي للعام الماضي 185 ألف طن، بينما بلغ كمية الإنتاج النهائية لموسم اللوز في العام الماضي 31 ألف طن، مشيراً إلى أن التقلبات المناخية أثناء فترة العقد لشجر التفاح والظروف الجوية تركت تأثيرا سلبيا في موسم التفاح الحالي وخاصة الفروقات الحرارية بين الليل والنهار ما أدى إلى تساقط الأزهار والعقد في عدد من الأشجار إضافة إلى أن نسبة الإزهار كانت للموسم الحالي ضعيفة في نوع أشجار الغولدن بسبب الحمل الغزير العام الماضي.

وبين الرفاعي أن محافظة حمص تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة باللوز والمرتبة الثالثة من حيث المساحة المزروعة بالتفاح على مستوى سورية، منوهاً بأن المساحة الإجمالية المزروعة باللوز تبلغ 59 ألفاً و620 هكتاراً بعلاً وسقياً وتتركز زراعة اللوز في قرى الريف الشرقي للمحافظة، في حين تبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالتفاح في جميع مناطق المحافظة 11 ألف هكتار أي بما يعادل 110 آلاف دونم منها أكثر من 66 ألف دونم بعلاً ووصل العدد الكلي لأشجار التفاح 4 ملايين و418 ألفا منها مليونان و200 ألف شجرة بعلا وتنتشر زراعة التفاح في قرى منطقة المركز الغربي وتلكلخ والقصير بريفي حمص الغربي والجنوبي.