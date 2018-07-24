زراعة حمص تتوقع إنتاج 102 ألف طن من التفاح

قدرت مديرية زراعة حمص انتاج المحافظة من التفاح للموسم الزراعي الحالي ‏بـ 102 الف طن.‏

‏وعزا المهندس نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص سبب انخفاض الموسم الحالي عن موسم العام الماضي بنحو 50 ألف طن ‏إلى الأضرار التي لحقت بالمحصول خلال فترة الازهار والاثمار نتيجة الظروف المناخية التي شهدتها المنطقة خلال موسم الشتاء الماضي وأثرت بشكل سلبي على الإنتاج.

‏وتبلغ المساحات المزروعة بالتفاح 110 الاف دونم وعدد الأشجار الكلي أكثر ‏من 4 ملايين شجرة، علما أن حمص تأتي بالمركز الأول على مستوى سورية بإنتاج التفاح ‏وتتركز زراعته في قرى منطقتي المركز الغربي وتلكلخ.‏

يذكر أن قرى الريف الغربي من حمص شهدت آواخر موسم الشتاء ‏هطولات مطرية مصحوبة بالبرد ضربت المحصول وتراوحت نسبة الأضرار بين 40 و ‏‏90 بالمئة حسب كل منطقة.‏