زراعة حمص تتوقع إنتاج 102 ألف طن من التفاح

قدرت مديرية زراعة حمص انتاج المحافظة من التفاح للموسم الزراعي الحالي بـ 102 الف طن.
وعزا المهندس نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص سبب انخفاض الموسم الحالي عن موسم العام الماضي بنحو 50 ألف طن إلى الأضرار التي لحقت بالمحصول خلال فترة الازهار والاثمار نتيجة الظروف المناخية التي شهدتها المنطقة خلال موسم الشتاء الماضي وأثرت بشكل سلبي على الإنتاج.
وتبلغ المساحات المزروعة بالتفاح 110 الاف دونم وعدد الأشجار الكلي أكثر من 4 ملايين شجرة، علما أن حمص تأتي بالمركز الأول على مستوى سورية بإنتاج التفاح وتتركز زراعته في قرى منطقتي المركز الغربي وتلكلخ.
يذكر أن قرى الريف الغربي من حمص شهدت آواخر موسم الشتاء هطولات مطرية مصحوبة بالبرد ضربت المحصول وتراوحت نسبة الأضرار بين 40 و 90 بالمئة حسب كل منطقة.