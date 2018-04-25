زراعة 71 بالمئة من خطة زراعة الحمص في السويداء

بلغت المساحات المزروعة بمحصول الحمص بالسويداء مع إعلان مديرية الزراعة انتهاء زراعته للموسم الحالي نحو 23 ألف هكتار.

وقال مدير الزراعة المهندس أيهم حامد اليوم أن المساحات المزروعة بالحمص تشكل 71 بالمئة من إجمالي المخطط لزراعته وتعد نسبتها جيدة قياسا بقلة هطول الأمطار وعدم توزعها بشكل يخدم زراعة محصول الحمص كونه يعتمد على مخزون الرطوبة المتوافرة في التربة، لافتا إلى أن واقع المحصول المزروع ومعظمه من الأصناف الربيعية يتراوح بين “المقبول والجيد” حالياً.

وتشكل المساحات التي تزرع بمحصول الحمص بالسويداء عادة نحو 30 بالمئة من المساحات المخصصة للمحاصيل الحقلية وتحتل المحافظة المرتبة الأولى على مستوى سورية بالإنتاج والمساحات المزروعة.