زراعة 40 الف غرسة في درعا احتفالا بعيد الشجرة

بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية نظمت مديرية الزراعة بدرعا اليوم احتفالية بمناسبة عيد الشجرة تم خلالها زراعة غراس مختلفة مقابل مبنى مديرية الصحة وفي مدرسة الشرع بالمدينة.

ودعا محافظ درعا محمد خالد الهنوس في تصريح للصحفيين كل الفعاليات إلى المشاركة بحملات التشجير لإعادة الغطاء الأخضر للمحافظة، لافتا إلى أن الاعتداءات الإرهابية التي طالت المواقع الحراجية والأشجار المثمرة أدت إلى اتلاف 150 ألف شجرة حراجية ونحو مليوني شجرة زيتون.

من جانبه أشار أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي إلى دور حملات التشجير في إعادة الغطاء النباتي الذي دمره الإرهاب، مؤكدا أن سورية ستعود خضراء كما كانت ومنتصرة بسواعد بواسل الجيش العربي السوري.

ولفت مدير الزراعة المهندس عبد الفتاح الرحال إلى أن الاحتفال بعيد الشجرة هذا العام يتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري على امتداد الأراضي السورية وينفذ بالتعاون مع كل الفعاليات. مؤكدا “إننا نزرع في درعا غراس المحبة والسلام ونتعلم من الشجرة التشبث بالأرض”.

وأشار رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس جميل العبد الله إلى أن المديرية تقوم على مدى أسبوع بزراعة 2000 غرسة حراجية في المدن الرئيسية والمدارس الريفية وذلك وفقا لخطة الدائرة للموسم الحالي بزراعة 40 ألف غرسة حراجية وذلك سعيا لزيادة الغطاء النباتي.

وأكد رئيس اتحاد الفلاحين في درعا مثقال القاسم حرص الفلاحين على مواصلة الزراعة والمشاركة بحملات التشجير لزيادة الغطاء النباتي والعمل على حمايته من الاعتداءات .

شارك بالاحتفال رئيس مجلس المحافظة هاني الحمدان وأعضاء المكتب التنفيذي وفرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي ورؤساء النقابات المهنية والمنظمات الشعبية ومديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمحافظة.

وتبلغ مساحة الحراج في درعا 10324 هكتارا إضافة إلى 300 هكتار من الغابات الطبيعية في وادي معرية.