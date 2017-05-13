زراعة 500 هكتار بمحاصيل الخضار الصيفية بمنطقة الغاب

بلغت المساحات المزروعة بمحاصيل الخضار الصيفية في الأراضي الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة منذ بداية عمليات الزراعة وحتى تاريخه 495 هكتارا من أصل الخطة المقررة والبالغة 1035 هكتارا.

وأوضح مدير الثروة النباتية بالهيئة المهندس وفيق زروف في تصريح لمراسل سانا أن عمليات زراعة الخضار الصيفية تلقى إقبالا ملحوظا من قبل فلاحي المنطقة بسبب تنوعها ومردودها المادي العالي ودورة إنتاجها القصيرة نسبيا مبينا أن أهم أصناف الخضار المزروعة هي الباذنجان والفاصولياء والفليفلة والخيار والملوخية.

ولفت إلى أن معظم مساحات الخضار الصيفية تتركز في المنطقة الشمالية لمنطقة الغاب وخاصة جورين وشطحة وعين الكروم ومحردة متوقعا أن يتم تجاوز الخطة المقررة للموسم الحالي.

وكانت المساحات المزروعة بمحاصيل الخضار الصيفية في منطقة الغاب قد وصلت الموسم الماضي إلى 1800 هكتار.