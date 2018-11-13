زراعة 54915 هكتارا بالقمح و112400 هكتار من الشعير في سورية

بين مدير الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة المهندس عبدالمعين قضماني أن المساحات المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بلغت 31444 هكتارا مرويا و23471 هكتارا بعلا بإجمالي مساحة قدرها 54915 هكتارا من الخطة المقررة البالغة 79ر1 مليون هكتار وذلك في جميع المحافظات.

ولفت قضماني إلى أن محافظة الحسكة حازت الحصة الأكبر من المساحات المزروعة بمساحة بلغت 8000 هكتار تليها حلب ب6000 هكتار والرقة بـ3450 هكتارا، مبينا أن المساحة الإجمالي المزروعة تزيد على مثيلتها في نفس التوقيت من العام الماضي بحوالي 13 ألف هكتار بسبب الامطار المبكرة التي هيأت الظروف للفلاحين لتجهيز أراضيهم وزراعتها.

وأكد قضماني في تصريح لـه أن المساحة المزروعة بمحصول الشعير بلغت 112400 هكتار من الخطة المقررة والبالغة 49ر1 مليون هكتار منها 12400 هكتار مروي و100الف هكتار بعل.

وأوضح قضماني أن إجمالي المساحات المزروعة بالبقوليات بلغت 3221 هكتارا منها 150 هكتار عدس و1131 هكتار فول و340 هكتار بازلاء وزراعة 200 هكتار من محصول الشوندر السكري العروة الخريفية في مجال عمل هيئة تطوير الغاب.