زراعة 6000 هكتار بالمحاصيل الرعوية والعلفية فى الحسكة

بلغ اجمالى مساحة المحاصيل العلفية والرعوية فى الحسكة للموسم الحالى /6850/ هكتارا فى كل مناطق الاستقرار الزراعى فى الحسكة.

وأوضح رئيس دائرة الانتاج النباتى فى زراعة الحسكة المهندس رجب سلامة أن المساحة المزروعة تضمنت شعيرا مرويا وتركزت فى

المناطق الشمالية من المحافظة وذلك بغية تامين الاعلاف للثروة الحيوانية لافتا الى انتهاء عمليات الزراعة للمحاصيل العلفية فى عموم مناطق المحافظة.

من جهة اخرى اكد سلامة استمرار فلاحى محافظة الحسكة بزراعة المحاصيل العطرية والطبية للموسم الحالى حيث بلغت المساحة المزروعة حتى اليوم /100/ هكتار لمحصول الكمون و/700/ هكتار لمحصول الكزبرة وتتركز فى مناطق القحطانية والمالكية والجوادية مشيرا الى ان عمليات الزراعة تستمر حتى منتصف شهر شباط القادم خاصة ان غالبية المحاصيل العطرية تزرع بعلا0

وأعلنت مديرية الزراعة فى العاشر من الشهر الجارى انتهاء زراعة محصولى الشعير والقمح وبلغت المساحات 550ر859 هكتارا