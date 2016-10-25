زراعيو السويداء يطالبون بفتح معبر لتصدير المنتجات الزراعية

دعا أعضاء مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بالسويداء إلى رفع أسعار المنتجات للمزارعين، بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج وفتح معبر لتصديرها وإعطاء صلاحية للنقابة في استيراد الأدوية الزراعية وتوحيد أسعارها والعمل لحماية الثروة الحراجية بالشكل الأمثل.

وطالب أعضاء المجلس خلال مؤتمرهم الانتخابي أمس بزيادة رأسمال الصيدلية الزراعية بالنقابة وإحداث مركز للتدريب والتأهيل و إدخال استثمارات جديدة لصالح النقابة وحماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير المتكافئة وتطبيق القانون رقم 57 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية والتركيز على المهندسين الشباب في النشاطات العلمية و النقابية.

واقترحوا إصدار طابع زراعي لصالح خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين وإحداث اتحادات نوعية للتسويق الزراعي، وتوسيع تجربة المدارس الحقلية الزراعية وتشجيع الزراعة العضوية للحفاظ على البيئة وزيادة فرص الدخول للأسواق الخارجية وتفعيل مكتب التفاحيات بالمحافظة ورفع سقف الراتب التقاعدي للمهندسين الزراعيين، واعانتي الوفاة ونهاية الخدمة و عدم التأخر في صرف الإعانات الصحية والاجتماعية، وإعادة تفعيل عدد من القروض بالنقابة و توفير فرص عمل للمهندسين غير المعينين بالدولة.

وأكد أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي ضرورة الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين للمرحلة القادمة وفق الأسس الصحيحة والقدرة للارتقاء بواقع المهنة.

وأشارت نقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز إلى دور المهندسين الزراعيين في تعزيز مقومات الصمود والعمل لإعادة الاعمار والبناء و مدى الخطوات الجديدة للمشروعات التي عملت عليها النقابة في عدد من المحافظات خلال سنوات الأزمة بعد خروج عدد من المشاريع التابعة لها من الاستثمار إضافة للقروض والاعانات والخدمات الأخرى المتعددة التي قدمتها .

وبينت عزيز أن هناك تعديلات على القانون رقم 57 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، ستصدر قريبا بما يحقق مكاسب للمهندسين الزراعيين مؤكدة وجود مساع كبيرة وحرص لإصدار طابع زراعي و إحداث مركز للتدريب والتأهيل، وتأسيس شركة استيراد وتصدير لصالح النقابة داعية إلى تفعيل عمل الوحدات الهندسية الزراعية بما ينعكس إيجابا على العمل النقابي .

من جهته لفت رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بالسويداء غسان واكد إلى أن المهندسين الزراعيين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن أكثر إيمانا وتصميما على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الثروات الوطنية الزراعية والغذائية وإتباع السبل العلمية في النهضة الزراعية وحل المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي.

ولفت مدير الزراعة بالسويداء المهندس بسام الجرمقانيالى أهمية وضع حد للأدوية الزراعية المهربة، و إيجاد معابر جديدة لتسويق المنتجات الزراعية، و كذلك إحداث جمعية خاصة بهذه المسألة من قبل المنتجين وتعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي لحماية الحراج.