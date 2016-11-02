زراعي السقيلبية: بيع «1500» طن سماد للمحاصيل الشتوية حتى الآن

بلغت كميات السماد المباعة للمزارعين في فرع المصرف الزراعي التعاوني في السقيلبية بحماة للمحاصيل الشتوية قمح وشوندر سكري للعروة الخريفية للموسم الزراعي المقبل حتى الآن 1500 طن.

وبين مدير فرع المصرف محي الدين الراجح أن الكميات المباعة توزعت بواقع 500 طن من اليوريا، و1000 طن من السوبر فوسفات، وجرى بيعها بناء على التنظيم الزراعي الصادر عن هيئة إدارة وتطوير الغاب، وذلك حسب نوع المحصول ودرجة احتياجه، لافتاً إلى بيع نحو 1000 طن من بذار القمح بنوعيه القاسي والطري.

وبين الراجح أنه تم تخصيص كمية 30 كيلو غراما من أسمدة اليوريا، و14 كيلو غراما سوبر فوسفات للدونم الذي ستتم زراعته بالقمح المروري ونصفها للبعل، إضافة إلى 25 كيلو غراما من البذار للمروي، و15 كيلو غراما من البذار للبعل، وتخصيص 44 كيلو غراما من أسمدة اليوريا و18 كيلو غراما سوبر فوسفات للدونم، ستتم زراعته بمحصول الشوندر السكري، فضلا عن كيلو بذار واحد من نوع متعدد الأجنة للدونم الواحد وعبوة بذرية لكل 7 دونمات.