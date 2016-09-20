زراعي السقيلبية يصرف 19 مليون قيم محصول الشوندر السكري المسوق

صرف فرع المصرف الزراعي التعاوني في السقيلبية نحو 19 مليون ليرة كقيم فواتير محصول الشوندر السكري المسوق من المزارعين إلى معمل شركة سكر تل سلحب لصالح مؤسسة أعلاف حماة للموسم الزراعي الحالي.

وذكر مدير فرع المصرف محي الدين الراجح أن عمليات الصرف تمت وفق كشوفات تتضمن شيكات موقعة من معمل سكر تل سلحب والتي تحدد الكميات المسوقة والمبلغ المالي المقرر تسديده مشيراً إلى أن عمليات الصرف تتم لصاحب العلاقة بعد اصطحاب البطاقة الشخصية بالإضافة إلى الحصول على براءة الذمة من الجمعية الفلاحية والمالية وذلك للتأكد ما إذا كان هناك ديون مستحقة على الفلاحين.

وكان فرع المصرف الزراعي التعاوني في السقيلبية بحماة أنهى الشهر الماضي صرف نحو مليار و 400 مليون ليرة قيم فواتير الحبوب المسوقة لفرعي مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب وإكثار البذار في المحافظة.

حماة-منير الأحمد