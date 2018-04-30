زراعي السويداء: إعادة تفعيل القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل

أعاد المصرف الزراعي التعاوني وفروعه في محافظة السويداء تفعيل القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بما يخدم تنفيذ الخطط الزراعية والتنمية الريفية بالمحافظة.

وأشار مدير المصرف بالسويداء المهندس نسيم حديفة إلى أن مدة سداد القروض القصيرة سنة بفائدة قدرها 9 بالمئة للقطاع التعاوني و10 بالمئة للخاص وتشمل شراء بذار المحاصيل الرئيسة والاستراتيجية والأسمدة والعلف والخدمات اللازمة لتربية الدجاج البياض وأمهات الدجاج وتمويل مستلزمات زراعة الفطر وشراء المواد الأولية المرتبطة بالتنمية الريفية وتنفيذ المنشآت الصناعية الزراعية مثل فرز وتوضيب المنتجات الزراعية وجرش وخلط الأعلاف.

وأضاف إن القروض المتوسطة مدة سدادها 5 سنوات بفائدة قدرها 10 بالمئة للقطاع التعاوني و11 بالمئة للخاص ويتركز أهمها حول شراء الجرارات والآليات الزراعية واستصلاح وتحسين الأراضي وإشادة المدرجات في المواقع الجبلية وشراء الأغنام والماعز والتجهيزات اللازمة للمداجن ومستلزمات الطاقة الكهربائية، مبينا أن مدة سداد القروض طويلة الأجل 10 سنوات بفائدة قدرها 13 بالمئة للقطاع التعاوني و14 بالمئة للخاص وتتمحور حول إنشاء الأبنية الزراعية كالحظائر والمداجن.

وأكد حديفة أهمية إعادة فتح القروض للمساهمة بتطوير العملية الزراعية وايجاد فرص عمل جديدة وإدخال مساحات جديدة غير مستثمرة بالإنتاج وزيادة عدد الآلات الزراعية بما ينعكس إيجابا على الخدمات الزراعية المقدمة.