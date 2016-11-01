زراعي السويداء يبدأ توزيع السماد للموسم الشتوي

أعلن المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء اليوم عن بدء توزيع السماد للموسم الزراعي الشتوي الحالي وذلك عبر فروعه المنتشرة بالمحافظة.

وبين مدير المصرف المهندس نسيم حديفة أن توزيع السماد المخصص للأشجار المثمرة بكل أنواعها والمحاصيل الحقلية يستمر لنهاية شهر آذار القادم، ويجري وفق جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف والتنظيم الزراعي الصادر عن مديرية الزراعة.

ولفت حديفة إلى توافر كميات جيدة من الأسمدة لدى المصرف من نوعي السوبر فوسفات و اليوريا، وذلك بسعر قدره للكيلوغرام الواحد للنوع الأول 87 ليرة والثاني 70 ليرة، مشيرا إلى مواصلة المصرف تقديم قروض قصيرة الأجل لرعاية الأشجار المثمرة وشراء البذار والسماد و رعاية الأبقار وشراء الدجاج.