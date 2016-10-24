زراعي اللاذقية يمنح 25 قرضا منذ بداية العام

بلغ إجمالي القروض الممنوحة من قبل فروع المصرف الزراعي التعاوني بمحافظة اللاذقية منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه 25 قرضا بقيمة 16مليونا و485600 ليرة.

وذكر ميلاد عيسى مدير فرع المصرف باللاذقية أن جميع القروض الممنوحة قصيرة الأجل ومنحت لغايات متعددة منها شراء أعلاف للأبقار وأسمدة وخدمات زراعية أخرى.

وأوضح عيسى أن المصرف وزع عبر فروعه في المحافظة 59 مليونا و558569 ليرة على المزارعين كتعويض عن الأضرار التي طالت المحاصيل الزراعية نتيجة الأحوال الجوية إضافة الى 334514 ليرة كدعم للمحاصيل الزراعية.

وأضاف أن المصرف باع 45ر14425 طنا من أسمدة اليوريا والسوبر خلال الفترة ذاتها ولديه رصيد/ 65ر9374/ طنا من الأسمدة مشيرا إلى أن المصرف حصل 5600469 ليرة من القروض التعاونية و/55186348/ ليرة من القروض الخاصة واتخذ عدة اجراءات لتحصيل الديون المتأخرة.

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد