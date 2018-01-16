زر ترامب النووي يلقى سخرية من الصحافة الكورية الشمالية

انتقدت صحيفة “رودونغ سينمون” الكورية الديمقراطية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول امتلاكه زرا نوويا كبيرا في مكتبه واصفة تعليقه بهذا الشأن بأنه “متبجح ويمثل انعكاسا للوضع العقلي الميؤوس منه لشخص خاسر.

واعتبرت الصحيفة أن ترامب “يعاني من اضطرابات في شخصيته سببها الغضب وانفصام الشخصية” .

وأثارت تصريحات ترامب حول “زره النووي الأكبر من ذاك الذي في حوزة رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون” موجة من السخرية والانتقادات داخل الولايات المتحدة وخارجها حيث دعا فريق من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين كانوا يعملون في البرامج النووية لبلادهم الكونغرس إلى فرض قيود على إمكانية وصول ترامب إلى “الزر النووي” مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي” يتجاهل السياسة والدبلوماسية الدوليتين بعناد ويطلق تهديدات نووية على نطاق واسع عوضا عن الاهتمام بتثقيف نفسه في المسألة النووية”.

كما تقدم العسكريون بعدد من المقترحات إلى الكونغرس تقيد الصلاحيات الرئاسية في المسألة النووية ومن بينها تبني تشريعات تقتضي موافقة الكونغرس على قرار إعلان الحرب النووية أو حتى “الإلغاء التام للقاعدة التي تسمح للولايات المتحدة بالمبادرة إلى استخدام السلاح النووي ضد الطرف الآخر” .