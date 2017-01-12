زعران أردوغان يعتدون على نواب تحت قبة البرلمان!!

معارك بالأيدي وإصابات طفيفة وأخرى بليغة بين صفوف المهاجمين وتخريب للممتلكات، هذا ليس تمرد أو حلبة ملاكمة أو صراع بين أعضاء المافيا، بل اشتباكات جرت تحت قبة البرلمان التركي التي يحكمه نظام أردوغان الاخوانجي والسبب قوانين هذا الأخير.

وتكشف الفيديوهات والصور أن اعتراض ممثلي حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء التصويت على المواد، 3و 4 و5 من حزمة التعديلات المتكونة من 18 بندا، التي من ستنقل تركيا من النظام البرلماني الحالي للحكم إلى النظام الرئاسي. واعترض النواب المعارضون، على تصويت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و دون الدخول إلى الكابينات المقامة لضمان سرية الاقتراع. وتطور الخلاف بسرعة، عندما حاول نواب من “العدالة والتنمية” أن ينتزعوا من أحد النواب المعارضين هاتفه الذي استخدمه لتصوير عملية التصويت.

ودخل النواب في معارك بالأيدي ولكموا بعضهم وتراشقوا بالكراسي مما أدى اصابة البعض بجروح، بينهم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاتح شاهين، الذي انكسر أنفه.