زعماء الاتحاد الأوروبي يناقشون في 15 الجاري “بريكست” من دون مشاركة بريطانيا

أعلن مصدر دبلوماسي في بروكسل، اليوم الإثنين، أن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكما هو متوقع، سيناقشون خلال العشاء غير الرسمي في 15 كانون الأول، ببروكسل، وضع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأن المناقشات ستجري من دون مشاركة رئيسة وزراء المملكة تيرزا ماي.

والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة شهدت يوم 23 حزيران/يونيو 2016، استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيانات النهائية، صوتت أكثرية البريطانيين لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 51.9 بالمئة من المشاركين في عملية التصويت.

هذا ويمكن التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً للمادة 50 لمعاهدة لشبونة، مع حلول تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018.

وكان كبير المفوضين لإعداد وإجراء المحادثات حول “بريكست” ميشيل بارني، أعلن في وقت سابق، أن الاتفاق حول خروج بريطانيا من هيكل الاتحاد الأوروبي يمكن التوصل إليه عام 2018، إذا قامت لندن بتقديم الطلب قبل آذار/مارس عام 2017.