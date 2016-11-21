زلزال يضرب شرق اليابان ويسبب موجة تسونامي

وقع زلزال في اليابان وبلغت قوته 7.3 درجة وسبب موجة تسونامي بارتفاع 3 أمتار، صباح الثلاثاء.

وأوضحت خدمة الأرصاد اليابانية أن بؤرة الزلزال تقع على عمق 10 كيلومترات في المحيط، بمنطقة تبعد 67 كيلومترا من مدينة إيواكي في شواطئ محافظة فوكوشيما، التي شهدت العام 2011 أكبر تسرب إشعاعي في تاريخ البلاد جراء زلزال وصلت قوته لـ9 درجات وأحدث موجة تسونامي ضربت محطة نووية كبيرة محلية.

ووجهت الخدمة إنذارا لسكان المناطق الشرقية الشمالية في البلاد، داعية إياهم إلى الانسحاب من الخط الساحلي والانتقال إلى قصد المرتفعات.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه لم يتم حتى هذه اللحظة تسجيل أية طفرة في محطة “فوكوشيما-1” النووية.