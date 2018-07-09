زوارق الاحتلال تجدد خرقها للمياه اللبنانية

جددت زوارق العدو الإسرائيلي الحربية اليوم خرقها المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم: “إن ثلاثة زوارق حربية معادية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة “لافتة إلى أن الزورق الأول خرق المياه اللبنانية لمسافة نحو 250 مترا ولمدة 7 دقائق فيما انتهك زورقان إسرائيليان آخران البقعة البحرية المذكورة لمسافة أقصاها 500 متر.

وكانت طائرات العدو الحربية خرقت الأجواء اللبنانية في وقت سابق صباح اليوم وحلقت على ارتفاع متوسط فوق بلدات وقرى الجنوب والبقاع الغربي في إطار انتهاكات هذا العدو المستمر للقرار الدولي 1701.