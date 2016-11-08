زوغانوف: الشعب الروسي يقف مع سورية التي تخوض معركة ضد الإرهاب الدولي

أكد غينادي زوغانوف رئيس الحزب الشيوعي الروسي ورئيس كتلة النواب الشيوعيين في مجلس الدوما أن الشعب الروسي يقف إلى جانب سورية التي تخوض معركة ضد الإرهاب الدولي.

وعبر زوغانوف في حديث لمراسل سانا في موسكو اليوم عن تقديره لشجاعة وبسالة الشعب السوري في تصديه للإرهاب وإخلاصه لمبادئ النضال التحرري الوطني وتعزيز أسس العلاقات العادلة بين الدول والشعوب وقال.. “إنه عندما يحاول الإرهابيون ورعاتهم ودعاة العولمة اليوم تشريد وقتل شعوب بأكملها وارتكاب جرائم نكراء ضد البشرية فإننا نؤكد تضامننا مع الشعب السوري الصديق ونقف إلى جانبه في مكافحة الإرهاب كما ندعم سورية وقيادتها الشرعية ممثلة بالرئيس بشار الأسد في سياسته الهادفة إلى صيانة استقلال بلاده ووحدة شعبه”.

وشدد زوغانوف على أن روسيا مستمرة في تقديم أقصى ما يمكن من المساعدة العملية والدعم الفعال لسورية في مكافحة الإرهاب حتى تحقيق النصر المشترك عليه.

من جانب آخر شهدت العاصمة الروسية موسكو وغيرها من كبريات المدن الروسية أمس مسيرات حاشدة واحتفالات جماهيرية بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لثورة أكتوبر الاشتراكية التي تصادف في السابع من تشرين الثاني.

وانطلقت في موسكو مسيرة ضمت الآلاف من أعضاء الحزب الشيوعي وأنصاره من ساحة بوشكين وصولا إلى تمثال كارل ماركس أمام مسرح البولشوي حيث عقد مهرجان خطابي وفني حافل تحدث فيه زوغانوف وقادة من الحزب الشيوعي الروسي عن معاني ثورة أكتوبر ومبادئها المتجسدة في تحقيق العدالة ومناصرة الشعوب في نضالها ضد الاستعمار والاستغلال وبناء الاتحاد السوفييتي الذي أضحى دولة عظمى تمكنت من دحر النازية الهتلرية وانهارت أمام عنفوانها الدول الاستعمارية الواحدة تلو الأخرى.

وأشار المتحدثون إلى أن الفكر الذي ألهم شعوب الاتحاد السوفييتي في بناء دولتهم العادلة ساعدهم في القضاء على الفاشيين والنازيين الذين استعبدوا أوروبا وأرهقوا شعوبها كما يرهق الإرهاب شعوب الشرق الأوسط والذي ترعرع على فتاوى التطرف برعاية الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدين أن الذكرى المئوية لثورة أكتوبر في العام المقبل ستكون مناسبة لمضاعفة الجهود في سبيل العدالة الاجتماعية.

وفي سياق متصل نظم الحزب الشيوعي الروسي بالتعاون مع سفارة فنزويلا في موسكو معرض صور فوتوغرافية للرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز تناولت مسيرته النضالية من أجل تحقيق الحقوق العادلة للشعب الفنزويلي والتصدي للامبريالية الامريكية الساعية لفرض هيمنتها على أمريكا اللاتينية وبقية شعوب العالم.