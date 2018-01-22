زيادة التمويل وسد النقص بالآليات.. أبرز مطالب زراعيي بالقنيطرة

ركزت مطالب المعنيين بالقطاع الزراعي في محافظة القنيطرة على زيادة التمويل وسد النقص في الآليات والكادر البشري الفني العامل في مديرية زراعة القنيطرة.

وطالب المعنيون خلال لقائهم محافظ القنيطرة احمد شيخ عبد القادر بمنح قروض لمشروع تنمية المرأة الريفية ومربي الفروج ودعم مشروع تربية النحل وإصلاح الآليات الثقيلة المعطلة.

وأكد المحافظ استعداد المحافظة لتقديم الدعم للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتركيز على الزراعات الأسرية وإيجاد سوق لتصريف منتجات مشروع زراعات المرأة الريفية واستثمار كل المساحات الزراعية التي تم الانتهاء من أعمال استصلاحها بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي.

مدير الزراعة المهندس شامان الجمعة لفت الى إدخال زراعات جديدة مثل التبغ واليانسون والثوم والكمون والبطاطا واستنبات محصول الشعير بما يسهم في تأمين بدائل علفية للمواشي.

بدورها بينت رئيسة مشروع المرأة الريفية عائشة العبد الله أنه تم توزيع 6000 منحة زراعية على اسر الشهداء والأسر المحتاجة خلال 2017 فيما أشار رئيس دائرة الحراج المهندس أحمد ذيب الى ادخال زراعة أنواع غراس حراجية جديدة مثل السماق والبلوط والسنديان والغار بما يتناسب مع الظروف المناخية للمحافظة.

بدوره أشار الدكتور فراس محمد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني إلى وجود 8 مداجن مرخصة لإنتاح الفروج وبيض المائدة تنتج نحو 800 ألف طير من الفروج سنويا إضافة إلى 2500 رأس من الأبقار تنتج نحو 17 طنا من الحليب يوميا.