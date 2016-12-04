زيادة فيتامين “أ” في الجسم تسبب تشقق الأظافر وفقدان الشعر

فيتامين (أ) هو فيتامين قابل للذوبان في الخلايا الدهنية، وهو يلعب دوراً في الحفاظ على الرؤية السليمة ووظائف الجهاز العصبي، ويحافظ على الجلد من الالتهابات، كما أنه يساعد على تأخير علامات ظهور الشيخوخة، وذلك وفقاً لما نشره موقع Health Line.

كما أن فيتامين (أ) هو أيضا مسئول عن بناء عظام قوية وتنظيم الجينات، والحفاظ على ودعم جهاز المناعة، ومن أفضل مصادر فيتامين أ البيض والحليب، والكبد، والجزر. ولكن يؤكد الأطباء أن زيادة هذا الفيتامين في الجسم يلحقه كثير من الأضرار، وتشمل أعراض فرط فيتامين “أ” في الجسم تغيرات بصرية وآلام العظام وتغيرات في الجلد.

وعندما يحصل الشخص على جرعات زائدة من هذا الفيتامين يخزنه الجسم في الخلايا الدهنية، الأمر الذي قد يسبب خشونة الجلد وتشقق الأظافر وفقدان الشعر والغثيان في بعض الأحيان قد يشعر الشخص بالدوخة.

وتقول الدراسات إن زيادة هذه الجرعة مع مرور الوقت قد تسبب عدم وضوح الرؤية وضعف العظام وتورمها والحساسية ضد أشعة الشمس، كما أن استمرار الزيادة قد يعرض الدماغ إلى الضغط والتقيؤ والموت في نهاية المطاف.