زيادة مخصصات السويداء من المازوت من 4 إلى 6 طلبات يوميا

أعلن فرع محروقات السويداء عن زيادة مخصصات المحافظة من مادة المازوت من 4 إلى 6 طلبات يومية لتلبية احتياجات المواطنين قبل حلول فصل الشتاء.

وقال مدير فرع المحروقات المهندس خالد طيفور أن هذه الزيادة التي تم اعتمادها للتطبيق مطلع الشهر القادم تتضمن إضافة نحو 44 ألف ليتر يوميا بشكل وسطي على المخصصات الحالية البالغة نحو 88 ألف ليتر.

ولفت طيفور إلى أن لجنة المحروقات الفرعية وافقت لأصحاب محطات الوقود على شراء أجهزة قارئة للبطاقات الأسرية الذكية ليتم وضعها ضمن السيارات الجوالة العاملة مع المحطات والاستفادة منها عند إيصال المادة لمنازل المواطنين.

يشار إلى أن فرع محروقات السويداء يواصل توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة وبلغ إجمالي الكميات الموزعة لغاية تاريخه800 ر2 مليون ليتر.