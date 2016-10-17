زيادة: «300» طن كمية التفاح المسوقة منذ أيلول الماضي

وصلت كميات التفاح المسوقة لفرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق في حماة منذ بدء عمليات التسويق في شهر أيلول الماضي ولغاية الآن نحو 300 طن من أصناف الستاركن والغولدن والموشح.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس مطانيوس زيادة أن التسويق مستمر حتى انتهاء الموسم حيث ان اللجان تستمر في عملها وتقوم باستلام محصول التفاح من الفلاحين والمنتجين من الحقل مباشرة، من خلال سيارات تابعة لفرع المؤءسسة وبصناديق بلاستيكية لتعبئة محصول التفاح، بما يضمن توفير تكاليف العبوات والنقل على الفلاحين وإيصال المنتج إلى المستهلك بأسعار مقبولة، ومنع دخول السماسرة والتجار في هذه العملية، بما يضمن عدم استغلال الفلاح والمستهلك على حد سواء.‏

بدوره بين رئيس دائرة التسويق الزراعي في فرع المؤسسة عباس سعيد أن فرع المؤسسة باشر بطرح كمية خمسة أطنان من محصول التفاح التي تم تخزينها في وحدة التبريد التابعة له، وذلك في منافذ البيع التابعة للمؤسسة، لافتا إلى أن هذا التدخل يأتي لمصلحة المواطن ويخلق نوعا من المنافسة وكسر الأسعار.

وتتضمن خطة فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق بحماة حفظ وتخزين 500 طن من محصول التفاح، وتحديد أسعار تشجيعية للمزارعين لجميع أصناف التفاح.