زيارة ترامب المشبوهة.. بين جنون العظمة وهيستريا المال

حملت زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى السعودية مع زوجته وابنته الكثير من الجدل والتباين في المواقف وردود الأفعال ، حيث حظيت بحفاوة لا مثيل لها من قبل مملكة الرمال بما في ذلك رقصة الحرب بالسيف التي فعلها بوش الابن قبيل احتلال العراق، كما لاقت التأييد والترحيب من قبل محور عملاء وأدوات أمريكا في المنطقة الذين تواردوا إلى الرياض كخفافيش الظلام، لكن هذه الزيارة ووجهت بصمت دولي، وحذر وترقب وقلق من قبل محورالمقاومة، وهي الزيارة الاولى للرئيس الامريكي خارج امريكا التي قصد بها السعودية على غير العادة حيث كانت دول اوروبا هي الهدف الاول غالباً، وذلك لما للسعودية من اهمية في اجندة ترامب التجارية، عقد الرئيس الضيف ثلاثة قمم متتالية مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز توجت بعقود مالية سخية كانت قيمتها 460 مليار دولار، إضافة إلى إغداق الهدايا الشخصية على الأسرة الترامبية بما يُظهر الكرم العربي المفرط في السخاء والبزخ غير المشروع، حيث زاوجت الزيارة المشبوهة بين جنون العظمة والغطرسة الأمريكية وبين هيستريا المال السعودي الذي كان السبب في دمار وتخريب الامة العربية بشكلٍ خاص والاسلامية عموماً، الذي لم يكن في يومٍ من الأيام مصدر خير ونعمة للشعب السعودي الذي تنتظره أيام سوداء من الفقر والفاقة اكثر من السابق، بعد أن تحولت عائلة بني سعود إلى مسبب وممول ومشارك في الحروب العبثية التي ستحرق المنطقة برمتها وفي مقدمة الضحايا سيكون الشعب السعودي والخليجي.

الهدف الأساسي من الزيارة يصب في محورين استراتيجيين هامين: الأول يتعلق بتحقيق وعود “ترامب” التي قطعها على نفسه أمام الشعب الأمريكي أثناء حملته الانتخابية بحل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة نتيجة سياساتها الاقتصادية والعسكرية الفاشلة خلال العقود الثلاثة الماضية التي تبؤت فيها الولايات المتحدة قيادة العالم بشكل منفرد وحصدت فشلاً ذريعاً في تحقيق اي تنمية حقيقية لا في امريكا ذاتها ولا في أي بلد ممن طالتهم اليد الأمريكية الآثمة، وقد حقق هذا الجانب من خلال توقيع عقود فورية مع مملكة الرمال التائهة بقيمة /110/ مليارات دولار، وعقود مرحلية بقيمة /350/ مليار دولار تُنجز خلال السنوات العشرة القادمة، أما الهدف الآخر فهو تامين الحماية وضمان مستقبل الكيان الصهيوني عبر تحويل مسار الصراع العربي – الصهيوني، إلى عداء مباشر يحمل حقد كبير لإيران الدولة الاسلامية التي تتبنى دعم التنظيمات المقاومة لإسرائيل ولاستراتيجيتها الاستيطانية التوسعية ولأهدافها العنصرية تجاه العرب، واتهامها بدعم ورعاية الإرهاب الذي يتمنى الموت لإسرائيل ولأمريكا وفق تصريحات ترامب، فعلاً صدق المثل الشامي القائل: اللي استحوا ماتوا.

إن القمة المُذِّلة التي ترأسها “ترامب” في الرياض وجمعت وفود من 52 دولة عربية وإسلامية حددت إستراتيجية الإدارة الأمريكية الحالية تجاه منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي في كلمته وعلى مسمع الجميع بعد ان كان قد حصل على كل ما كان يُريده من أموال من السعوديين والخليجيين في اللقاءات التي سبقت تلك القمة، أنه على الحضور ان يعي بأن الجيش الأمريكي لن يأتي للدفاع عنهم وعن انظمتهم ودولهم، وعليهم تأسيس حلف الناتو العربي – الاسلامي بقيادة إسرائيل وتأسيس جيش لهذا الحلف قوامه 34 ألف مقاتل ليس من اجل تحرير مسجد الاقصى، بل لمواجهة الإرهاب وفق الرؤية الامريكية واتهام دول غير الدول التي تدعم وتمول الإرهاب بشكلٍ حقيقي، زاجاً باسم إيران كدولة ترعى التنظيمات (الإرهابية) المقاومة في المنطقة، مستبعداً السعودية التي تُعد الدولة الأولى في العالم المنتجة والممولة والراعية للإرهاب بكل أشكاله وألوانه، حتى أنه تحاشى ذكر اسم داعش و جبهة النصرة كتنظيمات إرهابية مع انها مصنفة دولياً.

في النتيجة نستطيع القول بأن الرئيس “ترامب” الذي يواجه عدة اتهامات تُنذر بمستقبل غير مضمون لاستمراره في منصبه لعدم امتلاكه الخبرة القيادية والسياسية اللازمة، إضافة إلى اتهامه بتسريب معلومات سرية لدولة خارجية، وهناك رفض شعبي ضخم داخل أمريكا ومطالبات جادة بعزله وصلت إلى نسبة 48 % من الأمريكيين وفق مراكز الأبحاث الامريكية، وذلك بتأييد مبطن من أركان الدولة العميقة التي لا تثق كثيراً بتوجهات “ترامب” وجنونه، أنه ربما استطاع أن يُهدىء من فوران الداخل الأمريكي بهذه المليارات التي تضمن تنمية حقيقية للاقتصاد الأمريكي لعقود قادمة، ويهادن في الوقت ذاته الدولة العميقة من خلال تقديم الولاء والحماية للكيان الصهيوني ، وكانت المصافحة الرباعية العائلية بين ترامب وزوجته ونتنياهو وزوجته رمزاً فاضاً لانتصار السياسية الأمرو- صهيونية في رسم الخارطة الجيوسياسية “للشرق الأوسط الجديد” والسيطرة على مفاتيح الحل في حماية الكيان الصهيوني وابعاده عن مصادر الخطر الافتراضي من العربان وأشباه المسلمين، حيث توج هذه المشاعر بالوقوف وزوجته على حائط المبكى، واعتمار القلنسوة اليهودية، في حين تجاهل متعمداً كل الأعراف والتقاليد الإسلامية المعتمدة في مملكة بني سعود الوهابية.

محمد عبد الكريم مصطفى