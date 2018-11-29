زيارة جرحى الجيش في مصياف

حماة- منير الأحمد:

تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وللاطمئنان على أحوالهم الصحية ومتابعة قضاياهم ومطالبهم، زار الرفيقان أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب والمحافظ محمد الحزوري عدداً من جرحى الجيش والقوات الرديفة ممن تجاوزت نسبة إصابتهم أكثر من80 بالمئة، وذلك في منازلهم بمصياف. وأكد الرفيقان أمين الفرع والمحافظ أن الزيارة تأتي تقديراً لتضحيات جرحى الجيش والقوات الرديفة الذين استبسلوا في الدفاع عن عزة الوطن وكرامته في مواجهة الإرهاب وداعميه، داعين المراكز الصحية في المنطقة إلى ضرورة متابعة وضعهم الاستشفائي بشكل مستمر، والعمل على تأمين احتياجاتهم الضرورية من أدوية وأجهزة.

وعبّر عدد من الجرحى وذويهم عن تقديرهم للاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في المحافظة لمتابعة أوضاعهم ومتطلباتهم، سواء على صعيد الخدمة الطبية والصحية، أو متابعة شؤونهم الإدارية، وتقديم الدعم المتاح لتأمين فرصة عمل، مطالبين بضرورة تأمين معالج فيزيائي، وتوفير المستلزمات الطبية.

يشار إلى أن الزيارة شملت كلاً من الجرحى الأبطال وهم: عبد الرحيم محمد محمد، غريب حسين علي، محمد حسين علي، صخر محمد حسن، رفيق أمير إبراهيم، مهنا صالح عيسى، علي أحمد سمرة، سلمان يونس جلول، صالح حسن أحمد، عماد كامل شعشع، سليمان أحمد اسكندر، موسى علي الشاعر، محمد صالح حسن.

شارك في الجولة الرفاق علي العدي أمين شعبة مصياف للحزب، والدكتور أنس العاصي رئيس مكتب جريح وطن في مديرية صحة حماة، وأمناء الفرق الحزبية، والدكتورة ريا ركبي مديرة مدرسة جمعية المرأة العربية بحماة.