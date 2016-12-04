زيت جوز الهند لعلاج «الصدفية»

“الصدفية” هو مرض المناعة الذاتية الذي يسبب ظهور بقع متقشرة على البشرة، ويمكن أن تشمل أعراضها قشور فضية وحكة، وبقع حمراء، وتظهر على المرفقين والركبتين وفروة الرأس، وأسفل الظهر، والوجه.

وفي هذا السياق، كشف الموقع الطبي الأمريكي “Medical News Today”، عن علاج طبيعي لعلاج مرض الصدفية الذي يدرج ضمن أمراض المناعة الذاتية. وأوضح الباحثون أن زيت جوز الهند يمكنه السيطرة على أعراض مرض الصدفية، حيث إنه يقلل من التهاب الجلد، ويمكن أيضا أن يساعد في تخفيف جفاف الجلد لأنه يقلل من كمية المياه المفقودة من الجلد.

وأشار الباحثون إلى أن زيت جوز الهند يمكن أن يساعد على تنعيم البشرة لأنه يحتوى على الأحماض الدهنية مثل “اللوريك”، “الكابريك”، و”الكابريليك”، لافتين إلى أن حمض اللوريك مضاد للميكروبات، مما يساعد على الحد من خطر الالتهابات الجلدية والاحمرار.

جدير بالذكر أن الصدفية تتطور عندما يتوقف النظام المناعي عن العمل بشكل طبيعي، وهذا يترتب عليه نمو خلايا الجلد بشكل أسرع من المعتاد، وهذا يعني نمو خلايا الجلد في غضون أيام بدلاً من أسابيع.