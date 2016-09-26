زيدان يرد على شتائم كريستيانو رونالدو

أعلن مدرب ريال مدريد لكرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان الاثنين 26 أيلول أن التوترات الأخيرة مع كريستيانو رونالدو ليس لها أي تأثير على مباراة بوروسيا دورتموند الألماني.

وتطرق الفرنسي زيدان، للأزمة المثارة؛ بشأن تغيير نجم الفريق كريستيانو رونالدو، خلال مباراة الفريق الملكي، أمام لاس بالماس، بالليغا الإسبانية، والتي انتهت 2ـ2.

وكان زيدان، أشرك لوكاس فاسكيز بدلا من رونالدو في (د.71) عندما كانت النتيجة في صالحه 2-1، ليقوم الدون، بالنظر إلى ساعة الإستاد، ثم الخروج، والسلام على زيدان باليد، دون النظر إليه.

وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي عقد بملعب “سيغنال إيدونا بارك” عشية مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، ونقلته صحيفة “أس” الإسبانية: “الغضب الذي أظهره كريستيانو، أمر عادي.. أتفهم ردة فعله ولكنني أنا من يتخذ القرار في النهاية”.

وأضاف: “تحدثنا مع رونالدو بعد المباراة، الآن كل واحد منكم، وسائل الاعلام، تتحدثون فقط عن هذا الأمر ونحن يجب أن نتعايش معه.. لكنني لست غبيا، وهو ذكي”، وفقا لما ذكرت فرانس برس.

وتابع: “عندما تكون مدربا، ولديك لاعب لا يلعب أبدا، واليوم الذي تحتاج إليه، لا يمكنك أن تطلب منه أن يكون في قمة مستواه، ولكن عندما تلجأ إلى مبدأ المداورة، وتمنحه بعض الوقت للعب، فاليوم الذي تحتاج إليه، يكون على استعداد. في كل مرة أحاول أن أدفع بأفضل فريق على أرضية الملعب للفوز بالمباراة، ولكن لدي الحق في إشراك البدلاء وأنا أستخدام هذا الحق”.

وكانت صحيفة “موندو ديبوريتفو”، قالت إن رونالدو، لم يعجبه الخروج من المباراة، مشيرة إلى أن 4 كاميرات تليفزيونية، التقطت البرتغالي، وهو يتحدث مع مندوب زيدان لمراقبة المباريات، الذي كان يحاول تهدئة اللاعب بعد خروجه منزعجًا من أرض الملعب.

وقالت الصحيفة، إن الكاميرات التقطت رونالدو، وهو يقول “اللعنة.. اللعنة”، كما سب زيدان بألفاظ غير أخلاقية.